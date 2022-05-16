Крымский суд зачитал приговор юным подрывателям банкоматов

16 мая. 19:46

Крымский районный суд вынес приговор по делу о взломе банкоматов пяти жителям кубанского Славянского района, двое из которых в момент совершения преступлений были несовершеннолетними, - сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

"В июне 2020 года несовершеннолетний подсудимый вместе с братом и их общим знакомым объединились в преступную группу, решив похищать деньги из банкоматов и платежных терминалов на территории Краснодарского края. К своей деятельности они привлекли двоих знакомых, которые должны были предоставлять транспортное средство и информацию, необходимую для совершения преступления", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Злоумышленники в интернете изучили строение банкоматов и платежных терминалов и способы их взлома, после чего, в июне 2020 года, проникнув в магазин "Магнит", молодые люди с помощью газового баллона, шланга и горючей жидкости попытались вскрыть банкомат ПАО "Сбербанк" и похитить из него 923 тыс рублей. 9 июля 2020 года из магазина в хуторе Новоукраинский Крымского района они вынесли платежный терминал, погрузили его на заранее угнанный автомобиль и вывезли в безлюдное место. Вскрыв терминал, они похитили 28 тыс. рублей, - добавили в пресс-службе.

Подсудимые совершили серию аналогичных преступлений в муниципалитетах края. Суд признал троих подсудимых виновными по статьям "приготовление к преступлению и покушение на преступление", "кража", "умышленные уничтожение или повреждение имущества", а также "неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" УК РФ.

Суд назначил несовершеннолетнему участнику группы наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет в воспитательной колонии; его старшему брату - 5,5 лет в колонии общего режима; третьему участнику группы - 5 лет в колонии общего режима. Двоих других фигурантов приговорили к лишению свободы на сроки 1 год и 4 мес. в колонии поселении и 6 мес в воспитательной колонии.