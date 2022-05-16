Токаев примет участие в ПМЭФ-2022

16 мая. 19:45

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавит делегацию своей страны на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом он заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая проходит в Москве после саммита ОДКБ.

"Я сам планирую по вашему приглашению принять участие в петербургском экономическом форуме 17 июня", - цитирует его "Интерфакс".

Глава российского государства отметил рост двустороннего товарооборота между РФ и Казахстаном, "несмотря на сегодняшние известные и понятные всем нам сложности".

Президент РФ также предложил рассмотреть вопросы региональной безопасности и экономические вопросы.