ДТП в Кабардино-Балкарии унесло жизни двоих полицейских

16 мая. 19:31

Следственные органы Кабардино-Балкарии выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека, в том числе два сотрудника полиции и еще трое получили травмы, - сообщает Следственное управление СКР по КБР.

Накануне, 15 мая около 19:30 на участке автодороги "Прохладный - Баксан - Эльбрус" столкнулись два автомобиля. Одним управлял инспектор ДПС, пассажиром которого являлся его начальник. Другим автомобилем управлял также полицейский - помощник участкового, а в машине находились трое гражданских лиц, - передает "Интерфакс".

От травм, полученных в результате лобового столкновения, пассажир одной из автомашин, а также водитель и пассажир другой автомашины скончались на месте. Еще трое участников ДТП госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Все сотрудники ОВД, участвовавшие в дорожно-транспортном происшествии, находились не при исполнении должностных обязанностей. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение по неосторожности смерть двух или более лиц", - уточнили в СКР по КБР.