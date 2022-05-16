Путин и Лукашенко в ближайшее время проведут полноформатную встречу

16 мая. 19:26

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели краткую беседу после встречи лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности сегодня в Москве, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, в кулуарах саммита Путин и Лукашенко переговорили кратко и решили провести отдельную полноформатную встречу в ближайшее время", - цитирует его ТАСС.

Напомним, в российской столице сегодня прошел юбилейный саммит ОДКБ, впервые за два с половиной года мероприятие проводилось в очном формате.