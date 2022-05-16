СМИ: Чавушоглу попробует отговорить от вступления в НАТО Швецию и Финляндию

16 мая. 19:15

Министры иностранных дел Швеции, Финляндии и Турции Анн Линде, Пекка Хаависто и Мевлют Чавушоглу встретятся в Анкаре, чтобы обсудить членство скандинавских стран в НАТО, - сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на МИД королевства.

На встрече Турция планирует прояснить свои возражения против членства Швеции и Финляндии в альянсе. Как заявила Линде, она "твердо верит", что недоразумения будут улажены и что они "не помешают процессу подачи заявок", - передает ТАСС.

Напомним, Турция на данном этапе не поддерживает вступление в НАТО Финляндии и Швеции, к тому же власти двух стран отказались удовлетворить запрос Анкары на экстрадицию 33 подозреваемых в причастности к деятельности группировок, признанных в республике террористическими, - сообщил ранее телеканал TRT.