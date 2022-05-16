В освобожденной Шуше прошел первый Международный кулинарный фестиваль

Израильская журналистка Рэйчел Авраам начале мая побывала в Шуше на Международном кулинарном фестивале. В компании десяти израильских журналистов и блогеров она смотрела театральные представления, слушала музыку, танцевала и дегустировала блюда из разных личных регионов Азербайджана, а также Малайзии, Грузии, Турции, Франции, Италии, Китая, Японии и родного Израиля.

В материале для Jewish Press Рэйчел Авраам рассказывает, что расположенная в горах Карабаха азербайджанская Шуша в советские времена был горным курортом. Журналистка заметила много улучшений в Шуше с момента своего последнего визита год назад, когда сопровождала тогдашнего министра связи Израиля Аюба Кару. "В Шушу ведут нормальные дороги с заправками и азербайджанскими чайханами. Год назад их не было. В Шуше я обнаружила новую пятизвездочную гостиницу "Карабах" с изысканной кухней и роскошным сувенирным магазином. Шушинская крепость отреставрирована, рядом есть шашлычная. Местную начальную школу восстановили, несколько мечетей находятся на реконструкции", - пишет Авраам.

Руководитель отдела по связям с общественностью Государственного агентства по туризму Азербайджана Кенан Гулузаде заявил: "Для нас, азербайджанцев, Шуша является культурным центром и одним из главных городов мира. На протяжении тридцати лет она была оккупирована Арменией, но два года назад ее освободили. Сейчас в Азербайджане проходит год Шуши. У нас проходит Шушинский кулинарный фестиваль, затем в течение четырех дней будет идти музыкальный фестиваль. И так будет продолжаться в течение всего года. Для каждого азербайджанца большая честь находиться в Шуше и встречать наших гостей".

В Шушинском международном кулинарном фестивале также принял участие глава азербайджанской общины Италии Рашад Гурбанов. "Шуша снова стала свободной. На протяжении последних двух лет мы работаем над ее восстановлением. Кулинарный фестиваль в Шуше имеет для общественных связей Азербайджана большое значение. Если получится проводить этот фестиваль каждый год, мы пригласим много разных людей со всего мира, которые смогут узнать об Азербайджане и его кухне", - говорит Гурбанов. "Это наш шанс показать миру наши лучшие блюда. Обычно в конце мая у нас проходит большая кулинарная выставка. Затем мы организуем в Баку крупный конкурс среди поваров. Надеемся, что сможем сделать то же самое в Шуше. Мы также организуем различные гастрономические фестивали в разных регионах страны. Я один из организаторов двухдневного фестиваля граната в начале ноября. Еще у нас в Губе проходит фестиваль яблок", - добавил Гурбанов, отметив, что в Азербайджане девять климатических поясов.

На майском фестивале в Шуше израильскую кухню представляла Милана Амиргулова из общины горских евреев. "Я горжусь тем, что представляю свою историческую родину и настоящую родину. Мы приготовили три блюда: хумус с питой, основным было блюдо горско-еврейской кухни из курицы и риса, а на десерт - вишневый штрудель, рецепт которого появился у евреев-ашкенази в Европе", - говорит Амиргулова. Милана получила приглашение представлять Израиль на фестивале от Государственного агентства Азербайджана по туризму. "Пару недель назад у нас проходил конкурс Israeli Food Week, организованный кулинарным сообществом Azeri home chef, - пояснила она. - Я заняла там первое место с популярным в Израиле арабским блюдом маклюбе".

Азербайджанская органистка из США Джамиля Джавадова-Шпицберг считает знаменательным тот факт, что Международный кулинарный фестиваль состоялся сразу после Съезда азербайджанцев мира в Шуше: "На той конференции присутствовало более 400 человек со всего мира. Это был праздник победы над злом, памятное и радостное собрание, - сказала Джавадова-Шпицберг. - Шуша это место, где родились предки моей матери. У моих дедушки и бабушки здесь была собственность. Наша главная задача - восстановить и возродить город, который был объявлен культурной и музыкальной столицей Азербайджана после того, как слишком долго находился в запустении".