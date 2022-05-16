МВД Казахстана проводит конкурс детективов

16 мая. 18:57

Министерство внутренних дел Казахстана проводит второй конкурс детективных романов "Серт" ("Клятва"), он приурочен к 30-летию полиции РК.

Главная цель - повышение уровня правосознания, правовой культуры и патриотизма жителей страны, привлечение внимания общественности к сложной и опасной работе полицейских и других правоохранителей.

Итоги подведет жюри, в которое входят известные писатели и поэты, критики, литературоведы, журналисты и ветеранов органов внутренних дел, передает Sputnik Казахстан.

Имена победителей назовут ко Дню независимости Казахстана.

Напомним, первый такой конкурс состоялся в прошлом году, по его итогам был издан двухтомник с произведениями современных отечественных писателей детективного жанра.