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МВД Казахстана проводит конкурс детективов

МВД Казахстана проводит конкурс детективов

Министерство внутренних дел Казахстана проводит второй конкурс детективных романов "Серт" ("Клятва"), он приурочен к 30-летию полиции РК.

Главная цель - повышение уровня правосознания, правовой культуры и патриотизма жителей страны, привлечение внимания общественности к сложной и опасной работе полицейских и других правоохранителей.

Итоги подведет жюри, в которое входят известные писатели и поэты, критики, литературоведы, журналисты и ветеранов органов внутренних дел, передает Sputnik Казахстан.

Имена победителей назовут ко Дню независимости Казахстана.

Напомним, первый такой конкурс состоялся в прошлом году, по его итогам был издан двухтомник с произведениями современных отечественных писателей детективного жанра.

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