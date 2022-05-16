Россия выходит из Парламентской конференции Балтийского моря

16 мая. 18:50

Депутаты Госдумы РФ сегодня на Совете Госдумы приняли решение о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ), - сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Постоянными членами ПКБМ являются парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. С парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам", - подчеркнул Володин, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт палаты.