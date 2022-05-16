Генсек: ОДКБ будет прирастать новыми участниками

16 мая. 18:39

Организация Договора о коллективной безопасности в перспективе будет прирастать новыми участниками, такое мнение выразил ее генеральный секретарь Станислав Зась по итогам прошедшей в Москве встречи лидеров государств-членов.

По его словам, на мероприятии рассматривались перспективы развития формата. "То, что ОДКБ будет прирастать партнерами, наблюдателями и членами нашей Организации - это перспектива", - цитирует ответ Зася на вопрос о возможности присоединения новых стран ТАСС.

Деталей генсек не привел.

Он подчеркнул, что все попытки вбить клин между странами ОДКБ не дадут никакого результата: "организация сохранится и будет укрепляться. Зась отметил, что его уверенность в этом выросла после сегодняшнего саммита.