Запорожье и Херсонщина могут стать народными республиками

16 мая. 18:30

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал элиты освобожденных территорий Украины на пути интеграции и вхождения в состав России принять решение о создании народных республик.

"Россия готова учитывать мнение жителей освобожденных регионов, которое должно быть юридически грамотно выражено. В нынешних условиях это просто невозможно. Потому надо идти по пути самоорганизации. Этот путь неизбежен. И нам, россиянам, надо помогать освобожденным территориям самоорганизоваться. Когда они это сделают, будут способы принимать решения", - рассказал Константинов, передает РИА Новости.

Властям освобожденных территорий Украины не стоит бояться и отбрасывать идею создания народных республик на пути интеграции и вхождения в состав России.

"Других обходных путей проскочить в Россию нет", - подчеркнул Константинов, добавив, что решение вопроса политического статуса освобожденных территорий будет актуально после завершения спецоперации, а сейчас важнее идти путем военно-гражданских администраций с переходом на гражданские: устраивать жизнь, открывать школы, больницы, и тогда со временем все придет.