Россельхознадзор запретил импорт птицы и яиц из США и Канады

16 мая. 18:16

Россия с сегодняшнего дня ограничила поставки птицеводческой продукции из ряда регионов США и Канады из-за птичьего гриппа.

"Россельхознадзор вводит с 16 мая 2022 года временные ограничения на поставки живой птицы и продуктов птицеводства из американского штата Юта и канадских провинций Нью-Брансуик и Манитоба", - говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

Под запрет попадает живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная птицеводческая продукция (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ).

Также запрещаются к ввозу корма и кормовые добавки для птиц, бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Ограничен и транзит по территории России живой птицы из этих регионов.