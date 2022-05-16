ВОЗ поможет КНДР справиться с коронавирусом

16 мая. 17:47

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена вспышкой коронавируса в КНДР, заявил региональный директор ВОЗ в Юго-Восточной Азии Пунам Хетрапал Сингх.

"ВОЗ обеспокоена и готова поддержать правительство и народ Корейской Народно-Демократической Республики в борьбе с пандемией и спасении жизней", - приводятся слова регионального директора организации в сообщении, передает РИА Новости.

ВОЗ готова оказать КНДР техническую поддержку для расширения масштабов тестирования, усиления наблюдения за пациентами, а также поставить стране необходимые медицинские принадлежности и лекарства, также в ВОЗ напомнили, что КНДР имеет право на получение вакцин против коронавируса через международный механизм COVAX.

Напомним, КНДР впервые с начала пандемии коронавируса сообщила об обнаружении в стране заболевших COVID-19. Точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.