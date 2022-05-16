Пьяные родные пациентки сломали нос врачу "скорой" в Ереване

16 мая. 17:36

Врач и водитель "скорой помощи" подверглись нападению в Ереване, об этом пишут армянские СМИ.

Как сообщает NEWS.am, директор ЗАО "Скорая медпомощь" Тагуи Степанян рассказала, что ЧП случилось в одном из домов по улице Ареставорнер - Ремесленников.

Муж и сын пациентки, по не известной пока причине, напали на водителя и врача, причем когда женщина уже получила необходимую помощь.

Медика ударили ломом по голове, у него сломан нос.

В полиции добавили, что по факту преступления готовятся материалы, есть задержанный.