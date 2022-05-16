"Уральские авиалинии" начинают полеты в Грозный

16 мая. 17:34

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 27 мая начинает регулярные пассажирские перевозки из Москвы и Екатеринбурга в Грозный, - сообщает пресс-служба аэропорта чеченской столицы.

Рейсы в Грозный будут выполняться ежедневно из столичного аэропорта Домодедово, а с 10 июня два раза в неделю - по понедельникам и пятницам - будут осуществляться вылеты в Грозный из Екатеринбурга, - передает "Интерфакс".

На данный момент другие авиакомпании полеты из Екатеринбурга в Грозный не выполняют.

Аэропорт города Грозный "планомерно идет к цели стать лидером по пассажирским авиаперевозкам на Северном Кавказе", отметил генеральный директор АО "Вайнахавиа" Альви Шахгириев, добавив: с вводом в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы руководство воздушной гавани поставило перед собой амбициозные цели достичь таких показателей по всему Югу России.