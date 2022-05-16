СМИ: Япония заменит российский газ электроэнергией из АЭС

16 мая. 17:11

Япония готова возобновить работу своих атомных электростанций для снижения зависимости от российского газа, - заявил в интервью Financial Times глава профильного подразделения Mitsubishi Heavy Industries Акихито Като.

"В будущем импортировать топливо из России может быть непросто. Люди понимают, что до тех пор, пока мы ввозим сырье из-за рубежа, всегда будет существовать страх нестабильности", - подчеркнул он, передает РИА Новости.

Многие жители Японии поменяли свои взгляды на АЭС, которые теперь рассматриваются как стабильный источник энергии, - добавил Като.