Швеция официально приняла решение о вступлении в НАТО

16 мая. 16:57

Швеция приняла официальное решение подать заявку на членство в НАТО. Об этом заявила на пресс-конференции премьер-министр страны Магдалена Андерссон.

"В шведском Риксдаге (однопалатном парламенте - прим. ред.) подавляющее большинство голосов - за вступление Швеции в НАТО. На заседании в понедельник правительство приняло решение подать заявку в НАТО ", - цитирует ее ТАСС.

Андерссон рассказала, что в скором времени посол Швеции в НАТО представит заявку организации, после чего Стокгольм подтвердит свое желание и способность стать членом Североатлантического альянса, подав письменное заявление.

Премьер Швеции уточнила, что страна подаст заявку в НАТО вместе с Финляндией. Она также выразила мнение, что присоединение к НАТО - лучшее для безопасности Швеции.

"Мы сейчас живем в опасное время. России не понравится вступление Швеции и Финляндии в НАТО. И Швеция, и Финляндия должны быть готовы к трудным месяцам, мы говорим это не для того, чтобы создать беспокойство, а для того, чтобы привлечь внимание. Никто не может исключать, что грядут испытания, даже если они несерьезны", - заключила Андерссон.