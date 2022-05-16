Заявки на льготное автокредитование в Казахстане начал принимать Евразийский Банк

16 мая. 16:49

В понедельник в Казахстане стартовала новая программа льготного автокредитования, во второй половине дня заявки на кредит стали принимать Евразийский Банк и Банк Центркредит. На 14.00 прием заявок на льготный автокредит осуществлял только Банк Центркредит.

До конца недели число банков, работающих с новой программой расширится. Льготный автокредит пол 4% можно получить на следующих условиях: сумма кредитования – не более 10 млн тенге; стоимость транспортного средства – не более 15 млн тенге; срок финансирования – не более 7 лет; первоначальный взнос – от 0%.

В пресс-службе МИИР Казахстана уточнили, что в случае отказа заемщик выбывает из электронной очереди и на его место будут добавляться новые участники. Один потребитель может принять участие в данной программе раз в 2 года. Заявки принимаются только представителями банков в автосалонах.