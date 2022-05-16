В Россию вернулась импортная рентгеновская пленка

16 мая. 16:36

В Россию возобновились поставки импортной рентгеновской пленки, сообщает в понедельник пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

В ведомстве состоялось рабочее совещание с уполномоченными представителями зарубежных производителей рентгеновской пленки. "В ходе мероприятия представители компаний Sony и Agfa заверили о возобновлении поставок товара на территорию РФ. Компания Sony начинает отгрузку рентгеновской пленки региональным дилерам в соответствии с их заявками. Компания Fujifilm анонсировала планы поставки большой партии рентгеновской пленки летом 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, создавшаяся в некоторых российских субъектах потребность в рентгеновской пленке будет закрыта в ближайшее время.