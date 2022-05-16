Путин предложил предоставить СНГ статус наблюдателя в ОДКБ

16 мая. 16:16

Президент России Владимир Путин предложил предоставить СНГ статус наблюдателя в Организации договора о коллективной безопасности.

Выступая на саммите ОДКБ, он подчеркнул важность самой тесной координации между участниками ОДКБ во внешнеполитической сфере, согласованных действий в ООН и на других многосторонних площадках.

"В данном контексте следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнерами по Шанхайской организации сотрудничества и Содружеству независимых государств. К слову, по нашему мнению, было бы уместно и правильно, - это предстоит нам обсудить - предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ", - цитирует Путина РИА Новости.