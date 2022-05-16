Граждане Узбекистана чаще других иностранцев становятся виновниками ДТП в России

16 мая. 16:21

Первое место среди водителей-иностранцев, становящихся виновниками ДТП в России, по итогам прошлого года заняли узбекистанцы.

Согласно информационно-аналитическому обзору Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, за год по вине граждан Узбекистана произошло 1290 ДТП, граждане Киргизии оказались виновными в 1092 авариях, Таджикистана – 894.

Также граждане Узбекистана заняли третье место по числу ДТП, совершенных таксистами-иностранцами - в 2021 году таких аварий в России было 95.

МВД России сообщает, что в 2021 году в целом увеличилось количество ДТП по вине иностранцев, таких происшествий было зарегистрировано более 5 тыс, почти на 6% больше, чем годом ранее. В результате погиб 431 человек, 6709 ранены.