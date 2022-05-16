Президент Алжира приехал в Анкару

16 мая. 16:14

Алжирская делегация во главе с президентом Абдельмаджидом Теббуном прибыла с визитом в Анкару.

В рамках поездка глава государства побывал в мавзолее основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Теббун почтил память Ататюрка минутой молчания и оставил запись в Книге почетных гостей.

Президент Алжира пожелал успехов, стабильности и процветания турецкому правительству и народу. Теббун выразил уверенность в том, что благодаря дальновидной политике главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана современная Турция продолжит уверенное развитие.

Делегация также ознакомилась с музеем при Мавзолее Ататюрка.

В рамках визит в Турции Абдельмаджид Теббун 16 мая встретится со своим турецким коллегой. Переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом пройдет в Президентском комплексе, передает агентство Anadlou.