В России разрешили выпускать автомобили без ABS, ESP и подушек безопасности

16 мая. 16:01

Правительство России упростило требования к сертификации легковых автомобилей, а также разрешило выпускать машины без современных систем безопасности, которые недоступны из-за санкций.

Постановление правительства №855 от 12 мая 2022 года "Об утверждении применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия" опубликовано в понедельник.

Разрешен выпуск автомобилей без систем ABS и ESP, подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности. Кроме того, в новых российских автомобилях система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС может не иметь функции автоматического срабатывания после аварии.

Также расширены экологические стандарты, действующими стали стандарты от "Евро-0" до "Евро-5", что позволяет производить машины с выхлопом, отвечающим нормативам 1988 года.

Постановление действует до 1 февраля 2023 года. Новые требования не являются обязательными, а только разрешительными.