Лидеры стран ОДКБ выступили с заявлением

16 мая. 15:55

Руководители стран-членов ОДКБ выступили с заявлением по случаю 30-летия Договора о коллективной безопасности и 20-летия Организации, сообщает пресс-служба Кремля.

"Мы, члены Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, в связи с 30-летием подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летием учреждения на его основе нашей Организации заявляем, что сделанный нами выбор в пользу объединения усилий по поддержанию мира и безопасности на евразийском пространстве выдержал испытание временем", - говорится в тексте.

В заявлении сказано, что заключенный в 1992 году договор выполняет основную задачу по обеспечению безопасности и стабильности, территориальной целостности и суверенитета участвующих в нем стран. Лидеры стран отметили, что предпринятые усилия по укреплению ОДКБ и ее адаптации к нынешним геополитическим реалиям позволили активизировать военно-политическое взаимодействие и создавать эффективную систему коллективной безопасности и противодействия вызовам и угрозам.

"ОДКБ, созданная в 2002 году, подняла сотрудничество государств – членов на качественно новый уровень союзнических отношений, накопила значительный потенциал для противодействия широкому спектру современных вызовов и угроз, превратилась в важный фактор мира и стабильности на евроазиатском пространстве", - подчеркивается в обращении.

В тексте также упоминается продолжение совершенствования структуры ОДКБ, расширение спектра ее работы по ключевым направлениям, включая внешнюю политику, сотрудничество в различных сферах, миротворчество, борьба с терроризмом, преступной деятельностью, нелегальной миграцией, незаконным оборотом оружия и наркотиков и т.д.

"Проведенная в январе 2022 года миротворческая операция ОДКБ в Казахстане подтвердила готовность Коллективных сил эффективно решать задачи по обеспечению безопасности государств – членов и продемонстрировала международному сообществу дееспособность Организации к оперативному развертыванию и завершению миссии, тем самым проявив высокий статус ОДКБ в системе международных и региональных организаций", - напомнили в Организации.

В заявлении также говорится о расширении взаимодействия на мировой арене и готовности углубления сотрудничества с ООН и другими международными организациями. Лидеры уточнили, что сейчас международные отношения в условиях разобщенности мирового сообщества все чаще характеризуются обострением напряженности.

Главы государств вызвали озабоченность в связи с ситуацией в Афганистане и на других внешних границах стран-членов ОДКБ. Они выразили готовность обеспечить безопасность рубежей зоны ответственности Организации. Также лидеры стран обеспокоены тенденцией к силовому вмешательству в кризисные ситуации в обход общепризнанных международно-правовых норм и принципов, использованием силы или угрозой применения силы для решения конфликтов в нарушение Устава ООН.

"Озабочены селективным применением общепризнанных норм и принципов международного права, игнорированием международно признанных переговорных форматов, нежеланием считаться с законными интересами суверенных государств, вмешательством в их внутренние дела, применением односторонних санкций и ограничений в нарушение прерогатив СБ ООН, проявлениями двойных стандартов, ненависти и нетерпимости", - сказано в заявлении.

Кроме того, в тексте говорится о том, что руководители стран подчеркивают важность снижения напряженности и подтверждают свою готовность налаживать практическое взаимодействие с НАТО.

"Решительно осуждаем любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с нашим общим вкладом в противодействие нацистской агрессии. Совместными усилиями будем продолжать противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии. Чтим память предков, погибших в годы Великой Отечественной войны, осуждаем проявления «войны» с памятниками в честь борцов с нацизмом, обеления участников нацистского движения и их пособников. Выражаем серьезную озабоченность в связи с попытками запретить на законодательном уровне символику, ассоциируемую с Победой над нацизмом. Подчеркиваем, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР, установленные в Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге, должны расцениваться как геноцид народов СССР", - упоминается в тексте.

В заключение главы государств подтвердили, что ОДКБ будет последовательно обеспечивать безопасность, независимость и территориальную целостность государств-членов, работать над укреплением глобальной и региональной безопасности, справедливым урегулированием международных проблем на основе общепризнанных норм и принципов международного права.