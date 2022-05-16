Путин: мы ответим на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

16 мая. 15:34

На расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции последует ответная реакция Москвы, заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

"Расширение военной инфраструктуры на территории Финляндии и Швеции, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", - сказал он.

При этом, как подчеркнул глава государства, вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает непосредственной угрозы России, так как у Москвы проблем с этими странами нет.

"Что касается расширения НАТО, в том числе за счет новых членов альянса - Финляндии, Швеции, у России нет проблем с этими государствами. Поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает", - добавил президент.