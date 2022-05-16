Страны ОДКБ проведут серию совместных учений осенью

16 мая. 15:33

Грядущей осенью государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут серию совместных учений, сообщил президент РФ Владимир Путин на юбилейном саммите ОДКБ, который проходит в Москве в понедельник.

"На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Киргизии, Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности, уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ", - заявил Путин.