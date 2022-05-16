Саудовская Аравия планирует нарастить нефтедобычу до 13 млн баррелей в сутки

16 мая. 15:26

Саудовская Аравия к 2027 году может увеличить добычу нефти в сутки до 13 млн баррелей. Об этом заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Он подчеркнул, что страна намерена постепенно наращивать добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки к концу 2026 года или к началу 2027 года. "Таким образом, мы планируем добывать в общей сложности более 13 млн баррелей в сутки", - цитирует министра ТАСС.

Аль Сауд также поведал, что инвестиции в сфере разведки и нефтедобычи будут направлены лишь на достижение этой цели. Он отметил, что использование возобновляемых источников энергии позволит стране еще больше сконцентрироваться на нефтяном экспорте и увеличить поставляемое в другие страны сырье.