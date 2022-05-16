В "Газпроме" оценили уровень заполненности газом европейских хранилищ

16 мая. 15:19

В настоящее время запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы восполнены на 13,4 млрд кубометров, закачать предстоит еще порядка 50 млрд для выхода на 90% заполненности.

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 14 мая запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 13,4 миллиарда кубометров. Для выхода на уровень 90% заполненности подземных хранилищ компаниям предстоит закачать еще более 49 миллиардов кубометров газа", - сообщает "Газпром" в своем Telegram-канале.

Для того, чтобы достичь уровень заполненности ПХГ "ковидного периода" (2019-2020 годов) Европе необходимо закачать 59 млрд куб м, отметили в компании.

Напомним, в марте Еврокомиссия предложила законопроект, по которому ПХГ Европы к 1 ноября должны быть заполнены минимум на 80%.