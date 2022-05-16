Токаев предложил ОДКБ быть частью миротворческой деятельности ООН

16 мая. 15:09

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Организации Договора о коллективной безопасности стоит подключиться к миротворческой деятельности ООН.

"Все необходимые инструменты сформированы, и, на наш взгляд, нужно уже ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира", – сказал он на юбилейном саммите ОДКБ в Москве.

Казахстанский лидер считает, в ближнесрочной перспективе развитие миротворческого потенциала организации является безусловным приоритетом. По его словам, работа в данном направлении активно ведется.

"Созданы и ежегодно совершенствуются миротворческие силы ОДКБ, прорабатывается план их оснащения современным вооружением, техникой и специальными средствами", - добавил Токаев.