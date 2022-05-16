Чайка еще год будет полпредом в СКФО

16 мая. 14:50

Президент РФ Владимир Путин продлил до 21 мая следующего года срок гражданской службы полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке, сказано в указе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 мая 2023 года полномочному представителю президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Чайке Юрию Яковлевичу", - говорится в документе.

Напомним, Юрий Чайка был назначен полпредом президента в СКФО в январе 2020 года. До этого он более 13 лет возглавлял Генпрокуратуру.