Под колеса такси в Пятигорске угодила студентка

16 мая. 14:53

В Пятигорске таксист сбил на пешеходном переходе студентку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в ГИБДД Ставропольского края.

Авария случилась на проспекте Калинина 14 мая примерно в 22:40.

Было установлено, что в момент аварии на светофоре горел мигающий желтый.

В результате ДТП 20-летняя девушка получила ушибы и ссадины. Врачи назначили ей амбулаторное лечение.

Правоохранители выяснили, что за рулем автомобиля находился 44-летний житель Пятигорска. По факту произошедшего проводится проверка, передает "Победа26".