Социально-экономическое положение Дагестана ухудшилось

16 мая. 14:46

Дагестан оказался в шестом десятке в подготовленном РИА Новости рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ за 2021 год. Позиции республики заметно ухудшились по сравнению с 2020 годом.

При составлении списка были изучены объем производства товаров и услуг, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы и другие.

Так, Дагестан с рейтинговым баллом 34,910 опустился на 9 позиций - на 58-е место (2020-й год – 49-я позиция и 34,038 балл). За год рейтинговый балл вырос, однако положение в таблице ухудшилось из-за опережающих темпов роста у других регионов.

Лидерами рейтинга, как и ранее, являются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область, ХМАО. Лидером среди кавказских регионов стал Ставропольский край – 33-е место (2020 - 39-е). Замыкают список Ингушетия, Алтай, Тыва, Еврейская автономная область и Калмыкия.