Правительство России поддержит предприятия Северного Кавказа дополнительным миллиардом рублей

16 мая. 14:40

Предприятия Северо-Кавказского Федерального округа (СКФО) получат свыше 1 млрд рублей кредитно-гарантийной поддержки из бюджета, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Принято решение по малым и средним компаниям Северо-Кавказского Федерального округа. Правительство дополнительно направит свыше 1 миллиарда рублей на оказание им кредитно-гарантийной поддержки", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что за счет этого предприятия в ближайшие 4 года смогут получить почти 14 млрд рублей, воспользоваться банковскими продуктами, оформить займы на развитие бизнеса и текущие нужды.