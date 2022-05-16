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Правительство России поддержит предприятия Северного Кавказа дополнительным миллиардом рублей

Правительство России поддержит предприятия Северного Кавказа дополнительным миллиардом рублей

Предприятия Северо-Кавказского Федерального округа (СКФО) получат свыше 1 млрд рублей кредитно-гарантийной поддержки из бюджета, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Принято решение по малым и средним компаниям Северо-Кавказского Федерального округа. Правительство дополнительно направит свыше 1 миллиарда рублей на оказание им кредитно-гарантийной поддержки", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что за счет этого предприятия в ближайшие 4 года смогут получить почти 14 млрд рублей, воспользоваться банковскими продуктами, оформить займы на развитие бизнеса и текущие нужды.

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