Правительство России упростило ввоз компьютеров, смартфонов и планшетов

16 мая. 14:50

Правительство России упростит ввоз в страну компьютеров, планшетов и смартфонов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на сегодняшнем совещании со своими заместителями.

"Существенно упростим правило ввоза в страну в текущем году электронных устройств, составе которых есть криптографические средства. К ним, например, относятся компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны", - цитирует главу Кабмина ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что без этих электронных устройств современному человеку сложно представить жизнь, поэтому правительство решило временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации".

Премьер обратил внимание на то, что это обеспечит потребности внутреннего рынка, а также позволит избежать сбоев и остановок производств.