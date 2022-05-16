Что толкнуло Финляндию и Швецию в объятия НАТО?

Финляндия и Швеция приняли окончательное решение вступить в НАТО. Почему это произошло сейчас и угрожает ли России расширение НАТО в Скандинавии?

О вступлении Финляндии и Швеции в НАТО разговоры шли давно, но на высокий уровень тема вышла с началом российской спецоперации в Украине. Незадолго до начала эскалации, когда Россия предлагала НАТО заключить договор о безопасности, генсек Альянса Йенс Столтенберг неожиданно заявил о готовности принять Швецию и Финляндию в организацию. Но скандинавы тогда не стали потакать Брюсселю. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто четко заявил, что его страна не планирует вступать в НАТО. Его российский коллега Сергей Лавров напомнил о "давних дружественных отношениях" с Финляндией и связал слова Столтенберга с попыткой оказать давление на соседей России.

С началом спецоперации дискуссия вышла на иной уровень. Теперь финны и шведы уже не открещивались, а активно обсуждали вопросы членства в НАТО. В апреле британская Times написала, что Финляндия и Швеция станут частью НАТО уже летом, и этот вопрос проговаривался на переговорах министров иностранных дел Альянса (на прошлой неделе), в которых приняли участие главы МИД Швеции и Финляндии. Сами руководители и министры двух стран не спешили с решением, заявляя только, что не исключают такой шаг. Возможно, все эти дни Стокгольм и Хельсинки прощупывали реакцию других стран НАТО. А вдруг кто-то бойкотирует? Например Турция. Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял, что не рад новым странам в НАТО, которые поддерживают курдских боевиков.

Прощупывали скандинавы, очевидно, и реакцию России. В Кремле и МИД РФ дали понять, что явно не довольны таким поведением своих соседей. Несколько дней назад на Смоленской площади заявили, что присоединение Финляндии нанесет ущерб двусторонним отношениям, и Россия примет "военно-технические меры" для купирования новых угроз. Тем не менее, предостережения России не испугали скандинавов.

Вчера руководители Швеции и Финляндии официально приняли решение вступить в НАТО. Произошло это после телефонного разговора Владимира Путина с финским коллегой Саули Ниинисте. Путин говорил более сдержанно, но тоже дал понять, что не смирится с расширением НАТО. Он назвал решение финнов и шведов "ошибкой", которая ухудшит двусторонние отношения с этими странами. На следующий день по этому поводу высказался замглавы МИД Сергей Рябков. Он отметил, что безопасность Швеции и Финляндии после вступления в НАТО не укрепится, а Россия с такой реальностью не смирится.

Из всего этого информационного контекста ясно, что Финляндия и Швеция приняли решение стать частью НАТО после российской спецоперации. Из этого можно сделать два вывода о причинах решения. Первое – они боятся повторить судьбу Украины, второе – используя Финляндию и Швецию, НАТО хочет усилить давление на Россию и показать свою мощь. Мол, "смотрите, Россия помешала расширению НАТО на Украине, а мы все равно расширяемся". Только чуть севернее.

Какая из двух причин точнее, судить только шведам, финнам и их новым союзникам. На наш взгляд, Россия этим двум странам никак не угрожала. Если по поводу Украины могли быть какие-то страхи и иллюзии, потому что Кремль был недоволен поведением киевского режима на Донбассе, то с финнами и шведами никаких территориальных, идеологических и других конфликтов не было.

Что касается второй причины – расширения давления на Россию, то этот мотив вполне уместен. Ведь после начала спецоперации США и НАТО объявили о желании добиться ослабления и поражения России на Украине. Принятие новых соседних стран в НАТО вынудит Россию сосредоточить часть сил вдоль северо-западной границы, а это дополнительные расходы. К тому же вхождение Финляндии и Швеции в НАТО даст США возможность перебросить сюда контингенты и разместить ракеты, что создаст угрозу безопасности России. Как минимум, для НАТО такое развитие событий – это рейтинг. Не зря Столтенберг решение Стокгольма и Хельсинки назвал историческим событием, которое покажет, что двери НАТО открыты и что "агрессия не окупается".

Судя по словам Путина и Рябкова, Россия не собирается мириться с новой реальностью у своих границ. Но вопрос – как Москва будет отвечать? Как мне кажется, скорее всего, Россия пойдет на снижение уровня дипотношений и заблокирует сотрудничество в торговле. Если говорить о безопасности, то здесь скорее всего будем укреплять протяженные границы с Финляндией и размещать в Мурманской области и Карелии дополнительные контингенты. К эскалации расширение НАТО не приведет, потому что нападать на страну НАТО мы не будем, ибо это ядерная война. А сами финны и шведы не сделают такого по той же причине. Поводов к конфликтам тоже нет, так как никаких территориальных споров официально у Финляндии с Россией нет.