РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Жителей Британии призвали больше работать на фоне инфляции

Жителей Британии призвали больше работать на фоне инфляции

Испытывающим трудности из роста цен жителям Великобритании необходимо больше работать или же устроиться на более высокооплачиваемую службу, с таким заявлением выступила парламентский заместитель министра внутренних дел Королевства Рэйчел Маклин.

"В долгосрочной перспективе нам нужен план роста экономики и обеспечения того, чтобы люди могли лучше защитить себя - будь то за счет увеличения рабочего времени или перехода на более высокооплачиваемую работу, и это долгосрочные действия, но это то, на чем мы сосредоточены как правительство", - цитирует ее РИА Новости.

Стоит отметить, что теневой министр по Северной Ирландии Питер Кайл считает, что идеи Маклин оторваны от реалий.

1080 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version