Жителей Британии призвали больше работать на фоне инфляции

16 мая. 14:19

Испытывающим трудности из роста цен жителям Великобритании необходимо больше работать или же устроиться на более высокооплачиваемую службу, с таким заявлением выступила парламентский заместитель министра внутренних дел Королевства Рэйчел Маклин.

"В долгосрочной перспективе нам нужен план роста экономики и обеспечения того, чтобы люди могли лучше защитить себя - будь то за счет увеличения рабочего времени или перехода на более высокооплачиваемую работу, и это долгосрочные действия, но это то, на чем мы сосредоточены как правительство", - цитирует ее РИА Новости.

Стоит отметить, что теневой министр по Северной Ирландии Питер Кайл считает, что идеи Маклин оторваны от реалий.