Индекс экономической уверенности в России вырос в начале мая

16 мая. 14:19

В России за период со 2 по 8 мая индекс, отражающий оценку гражданами экономической ситуации в стране, вырос на 14 процентных пункта, он достиг минус 8 - это максимальное значение за 10 недель, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", пишет РИА Новости.

Индекс экономической уверенности - совокупность оценки населением текущей экономической ситуации и их ожиданий относительно перспектив ее развития. Показатели представляют собой разницу между положительными и отрицательными ответами.

"По данным 10 волны исследования "М-Пульс", снижение насыщенности информационного поля и угасание информационных поводов привели к повышению индекса экономической уверенности россиян до максимального уровня за 10 недель (минус 8)", - говорится в материалах исследования.

Выяснилось, что индекс экономической уверенности ниже у тех, людей, кто используют YouTube в качестве источника информации - минус 24 против минус 3 среди тех, кто не пользуется сервисом.

Аналитики указывают, что большинство россиян по-прежнему оценивают негативно экономическую ситуацию, при этом снизилась доля тех, кто считает, что в России сейчас экономический кризис.

"М-Пульс" - это еженедельный мониторинг влияния социально-экономической ситуации на человека, основанный на данных базы потребительской панели "Ромир" о фактическом потреблении товаров, услуг и медиаконтента, мнениях россиян по актуальным темам.

В исследовании приняли участие свыше 10 тыс россиян.