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Турция готова предложить ЕС альтернативу российскому газу

Турция готова предложить ЕС альтернативу российскому газу

Газ из Восточного Средиземноморья может стать альтернативой российскому газу для Европы, заявил в интервью агентству Reuters официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Одной из основных альтернатив [российскому голубому топливу] является газ из Восточного Средиземноморья. Турция готова помочь в этом отношении и быть частью данного процесса. Мы открыты для этой идеи", - сообщил Калын.

Он добавил, что по оценкам экспертов, "наиболее подходящий маршрут для транспортировки газа из Восточного Средиземноморья проходит через Турцию". "У нас есть газопровод, который идет до Джейхана, и мы можем транспортировать газ отсюда в европейские столицы", - рассказал представитель турецкого лидера.

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