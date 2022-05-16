Путин заявил о необходимости развивать экономическое сотрудничество с Таджикистаном

16 мая. 13:59

В понедельник в преддверии саммита ОДКБ в Кремле состоялась встреча президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона.

Глава российского государства отметил в ходе переговоров, что России и Таджикистану необходимо продолжать развивать торгово-экономические отношения в свете сегодняшней ситуации. Он обратил внимание на то, что ему очень приятно отметить, что РФ по-прежнему является основным торгово-экономическим партнером Таджикистана по объему товарооборота. "В прошлом году товарооборот вырос у нас очень серьезно, почти на 45%, а в этом году за первые три месяца - свыше 70 вырос", - цитирует Путина ТАСС.

Он подчеркнул, что это хорошая тенденция, которую надо сохранять. "Есть причины, связанные с сегодняшней ситуацией, но наши отношения востребованы и развиваются самым активным образом", - пояснил глава российского государства.

Президент России также предложил обсудить тему обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе. "Ситуация в регионе остается сложной, и мне очень интересно узнать ваше мнение о том, что нужно сделать в ближайшее время, для того чтобы укрепить нашу безопасность на этом направлении", - сказал Путин, обращаясь к президенту Таджикистана.