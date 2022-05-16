Боевик ИГИЛ задержан в Турции

16 мая. 13:50

МВД Турции задержало смертника из запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, готовившего теракт, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Информация о готовившемся теракте была получена Генпрокуратурой приграничной с Сирией провинции Килис. "На основе собранных данных в юго-восточной провинции Шанлыурфа была проведена операция по задержанию боевика Башара аль-Мизхана, более известного по позывным "Аби Энес аль-Кахтани",- сказано в сообщении.

По данным следствия, сириец аль-Мизхан по поручению "Дамасской ячейки" готовил "истишхад" (нападение смертника) в Турции.

Отмечается, что он стал десятым террористом с начала текущего года, который был задержан на территории Турции при планировании нападения.

В ведомстве добавили, что боевик стал членом ИГИЛ в 2015 году и проходил военную подготовку в лагерях сирийских террористов. Кроме того, он принимал участие в боевых действиях на стороне радикалов. Также аль-Мизхан собирал информацию по Турции, и, как выяснилось, добровольно вызвался устроить взрыв в этой стране.