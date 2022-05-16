Названы страны, открытые для российских туристов

16 мая. 13:50

В АТОР перечисли страны, которые открыты или вскоре откроются для туристов из России.

С 16 мая Австрия снимает все пандемийные ограничения для туристов, исключение - обязательное ношение масок в лечебных учреждениях, супермаркетах и общественном транспорте.

Испания сохраняет масочный режим в общественном транспорте, включая самолеты, Италия сохраняет это требование до 15 июня.

Франция с 16 мая упраздняет масочный режим в общественном транспорте. Россияне могут посещать Францию с туристическими целями, визы выдаются, для въезда необходим отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов.

Накануне ковидные ограничения отменил Вьетнам. Россиянам не нужна виза, если они планируют находиться во Вьетнаме не более 15 дней.

Мьянма также открывается для туристов с 15 мая, начался прием заявлений на электронные визы. В стране от туристов требуют ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, подходят "Спутник V" и "Спутник Лайт".

Лаос открылся для туристов неделю назад, для россиян действует безвизовый режим при сроке пребывания до 30 дней. Вакцинированные граждане могут въезжать без тестов, остальные - предъявлять экспресс-тест на антиген, сделанный не более чем за 48 часов до вылета.

ПЦР-тест не нужен с 20 мая при въезде в Израиль.

Новая Зеландия открывает границы для туристов с 31 июля, для въезда нужно быть полностью вакцинированных и пройти ПЦР-тестирование. Прием заявлений на визы в России пока приостановлен.