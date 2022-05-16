Путин встретится с лидерами Беларуси, Казахстана и Киргизии

16 мая. 13:33

В понедельник, 16 мая, президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с лидерами Беларуси, Казахстана и Киргизии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что переговоры с Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым пройдут на полях юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

Напомним, 16 мая в Москве по случаю 30-летия ОДКБ состоится саммит государств-членов организации.