США готовят для России научно-технологический занавес

16 мая. 13:30

США активно переманивают российских ученых, тем самым создавая научно-технологический занавес, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в понедельник.

Он указал на то, что США в настоящее время принимают усилия по зазыву российских ученых.

"Мы видим, какие усилия принимаются в США не только по ограничению международного сотрудничества в науке, но и по зазыву российских ученых. Мы видим эти распоряжения, которые идут со стороны администрации США, президента, которые готовы сейчас с распростертыми объятиями принимать наших российских ученых в направлениях критических, которые должны обеспечить наше технологическое развитие. Это все продолжение одного и того же - это научно-технологический занавес, который пытаются опустить над нашей страной", - заявил глава РАН в ходе Московского академического экономического форума.

Он подчеркнул, что Россия обязательно должна противостоять этому.