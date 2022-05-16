Армянская "партия войны" готовит России второй фронт

Пока Грузия наотрез отказывается выполнять требование Украины открыть "второй фронт" против России (то есть начать боевые действия в Южной Осетии), в одном из соседей республики по региону предпринимаются попытки подобный второй фронт организовать. Речь идет об Армении и националистической армянской оппозиции, которая уже несколько недель митингует за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и срыв армяно-азербайджанского послевоенного урегулирования, а также о сторонниках оккупации Карабаха в армянской диаспоре – в том числе в самой России.



Формально возглавляют "протесты" экс-глава СНБ Армении Артур Ванецян и дашнак Ишхан Сагателян, за их спинами стоят лидеры карабахского сепаратизма и идеологи современного армянского нацизма Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а тех, в свою очередь, обеспечивает всемерной поддержкой националистическая часть диаспоры. Ванецян и Сагателян – сезонные маски "партии войны", Кочарян и Саргсян – организаторы, а националисты из диаспоры – спонсоры подготовки нового военного столкновения Армении с Азербайджаном, причем спонсоры и финансовые, и информационные.



"Протестующие" заявляют, что Никол Пашинян лично мешает им продолжать военное противостояние с Азербайджаном, поскольку намеревается подписать с Баку мирный договор и навсегда закрыть сепаратистский проект в Ханкенди. Кочарян и Саргсян позволить себе такое не могут, поскольку оккупация азербайджанской земли и получение под эту цель внешнего финансирования были и остаются смыслом их жизни, а у зарубежных спонсоров, никак не затронутых проблемами выживания Армении, стимулов желать нормального мира и стабильности на Южном Кавказе так и не появилось. Поэтому, несмотря на широкий общественный запрос армянских граждан на примирение с Азербайджаном – на который и отвечает Пашинян! – старики-нацисты и их иностранные подельники продолжают звать людей на войну за Карабах.



Опыт Отечественной войны Азербайджана показал, насколько губительно для Армении полномасштабное военное противостояние с азербайджанской армией, однако армянская "партия войны" сделала из него только один вывод: если не получается победить Азербайджан самостоятельно, значит, надо заставить воевать с ним кого-то еще. Именно поэтому по завершении Карабахской войны в мире произошел такой всплеск националистических проектов армянской диаспоры – сторонники оккупации Карабаха принялись искать сочувствие у крупнейших международных игроков. Разумеется, активизировались и армянские националисты в России.



Если националисты в Ереване призывают к войне с Азербайджаном армянских граждан, то сторонники "партии войны" в РФ обращаются с тем же самым к Кремлю и российской армии. Их современная риторика сводится к тому, что Москва должна поддержать сепаратистский проект в Ханкенди и помочь Еревану навечно отторгнуть участок азербайджанской земли. По сути, здесь и сейчас они работают против своей страны, поскольку требуют открыть "второй фронт" саму Россию! При этом они предлагают Москве воевать с собственным союзником Азербайджаном, на территории которого российские миротворцы находятся только по согласованию с Баку.



Взаимное признание территориальной целостности было дополнительно закреплено Россией и Азербайджаном 22 февраля 2022 года в Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Этим документом Россия внесла баланс в свою политику на Южном Кавказе, де-юре уравняв статусы Азербайджана и Армении – теперь оба государства являются российскими стратегическими союзниками. Казалось бы, лоббисты армянских националистов в РФ должны были как-то скорректировать свою риторику после такого события, но нет: и сегодня мы читаем и слышим от них те же завиральные идеи о необходимости противостоять Азербайджану на его же земле и поддерживать гибельный и для карабахских армян, и для граждан Армении реваншистский проект "партии войны".



Антироссийский характер этих идей очевиден. России совершенно не нужна ни новая война Армении с Азербайджаном, ни участие в ней российских войск. Россия дорожит надежными партнерами и союзниками и делает все, чтобы контактировать с ними в мирных и стабильных условиях. Именно Москва является сегодня главным посредником в армяно-азербайджанском урегулировании, поскольку она как никакой другой крупный игрок заинтересована в заключении мирного договора между Ереваном и Баку. С другой стороны, Азербайджан проводит не просто конструктивный, но редкий по дружелюбию курс в отношении России – сохраняет русский язык, развивает межрегиональные бизнес-связи, тесно взаимодействует в политике на высшем уровне. И в Москве это не только прекрасно видят, но и высоко оценивают.



Сегодня, когда на Россию ведется беспрецедентная атака со стороны Запада и происходит, по существу, переформатирование всей системы международных отношений, российское государство стремится удержать в позитивном состоянии и развить связи с как можно большим числом стран. Россия ни с кем не хочет воевать, тем более она не хочет воевать со своими союзниками, и звать ее на "второй фронт" ради иллюзорных выгод армянской "партии войны" – это и глупость, и предательство одновременно. Не будет российско-азербайджанской войны, сколько бы денег спонсоры реванша ни влили в говорящие головы, как не будет и новой армяно-азербайджанской войны. Малочисленность "протестов" и отрицательная реакция на них населения – прямой ответ на вопрос, хочет ли сегодня армянское общество воевать с Азербайджаном.



Те, кто сегодня мечтает о реванше, живя за пределами Армении, должны услышать наконец голос армянских граждан. Карабахская война была проиграна при Николе Пашиняне, но через семь месяцев после капитуляции его партия разгромно победила на внеочередных парламентских выборах. "Оппозиционеры", пытающиеся вывести на улицы недовольных Пашиняном, сами были изгнаны из власти вышедшими на улицу людьми в 2018 году. Тогда, четыре года назад, стало понятно, что выбор у армянского общества стоит простой: или бесконечный тупик, куда страну завела "партия войны", или восстание против Саргсяна и Кочаряна и шанс на нормальную жизнь. Прошло четыре года, однако выбор остался тем же самым, ведь "партия войны" осталась прежней и говорит только об одном: армяне должны вечно воевать и умирать в боях против Азербайджана.



Этого же от граждан Армении требуют и иностранные спонсоры "партии войны", которым не придется воевать самим, и нанятые ими лоббисты. И тех, и других необходимо отстранить от какого бы то ни было влияния на армяно-азербайджанского урегулирования. Народы и элиты Азербайджана и Армении получили шанс уйти от политики бесконечных войн и конфликтов и вернуться к нормальной мирной жизни, какой они жили прежде. Нужно помочь им воспользоваться этим историческим шансом и создать стабильное будущее для их детей – и уж точно не мешать урегулированию. Россия, со своей стороны, сделает все возможное, чтобы у них это получилось.