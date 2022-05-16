Россия запускает круизы на Курилы

16 мая. 13:11

Уже в 2022 году на Курильские острова будут запущены круизы, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в понедельник.

"(Премьер-министр РФ Михаил) Мишустин поддержал наше предложение о строительстве новых судов специально для организации круизных линий на Курильские острова. Два судна будут ходить уже в этом году", - поделился он.

По словам Трутнева, российские власти продолжат заниматься развитием Курил. "Разработан закон по преференциальной зоне на Курилах. Она имеет лучшие характеристики по отношению ко всем преференциальным зонам", - рассказал полпред.

Он добавил, что в настоящее время на Курилы привлекаются инвесторы. "Мы уверены, что на Курильских островах будет жить больше россиян. Туда будут ходить суда", - заключил Трутнев.