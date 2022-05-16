Бербок: отказ от российской нефти – непростой шаг для ЕС

16 мая. 13:08

Европе сложно отказаться от российской нефти, поскольку решение должно быть единогласным, однако этот непростой шаг в рамках шестого пакета антироссийских санкций будет сделан в ближайшее время, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Шаг со стороны Евросоюза в направлении полного отказа от нефти будет непростым. Для разных стран он означает разные вызовы, потому что есть разная степень зависимости", - цитирует Бербок РИА Новости.

Министр выразила надежду, что окончательное решение по данному вопросу будет принято в ближайшие дни. По ее словам, отказ от российских энергоносителей должен быть хорошо подготовлен.