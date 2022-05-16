Проникший в квартиру грабитель уснул на месте преступления

16 мая. 12:59

Сотрудники полиции задержали грабителя, проникшего в квартиру и уснувшего там. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Случай произошел 15 мая. Как отмечается, злоумышленник вошел в квартиру под видом курьера. В это время дома находились лишь двое детей – второклассник и шестиклассница. Угрожая им ножом, мужчина связал их и забрал евро и доллары на сумму более 400 тыс рублей.

После этого грабитель нашел в доме алкоголь. Он напился спиртных напитков и уснул. Пока мужчина спал, дети смогли освободиться, сбежали из квартиры и рассказали обо всем родителям.

Приехавшие на место сотрудники полиции обнаружили грабителя, он спал.

По данному факту возбуждено уголовное дело.