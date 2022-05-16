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Железноводск принял открытый Чемпионат по судомодельному спорту

Железноводск принял открытый Чемпионат по судомодельному спорту

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация судомодельного спорта Ставропольского края провела в Железноводске краевые соревнования, сообщил мэр города Евгений Бакулин.

Стало известно, что участниками соревнования были спортсмены из региона и соседних республик.

По словам главы города, состязательный запуск моделей кораблей состоялся на железноводском Курортном озере. "Точные и детализированные модели кораблей приняли участие в соревновании за звание самого быстрого судна края", - рассказал  Евгений Бакулин.

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