Железноводск принял открытый Чемпионат по судомодельному спорту

16 мая. 12:56

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация судомодельного спорта Ставропольского края провела в Железноводске краевые соревнования, сообщил мэр города Евгений Бакулин.

Стало известно, что участниками соревнования были спортсмены из региона и соседних республик.

По словам главы города, состязательный запуск моделей кораблей состоялся на железноводском Курортном озере. "Точные и детализированные модели кораблей приняли участие в соревновании за звание самого быстрого судна края", - рассказал Евгений Бакулин.