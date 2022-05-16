В Сигнахи состоится выставка "Японская сакура"

16 мая. 12:43

Фотовыставка "Японская сакура 2022" пройдет в Национальном музее города Сигнахи (регион Кахети), сообщает посольство Японии в Грузии. Уточняется, что выставка пройдет с 18 мая по 30 июня.

На экспозиции выставки будут представлены фотографии сакуры, сделанные первым секретарем посольства Японии господином Иманиши Такао в Японии.

"В этом году с конца марта по начало апреля в Японии расцвело множество красивых деревьев сакуры. Именно в это время господин Иманиши Такао ненадолго был в Японии и фотографировал различные места, чтобы познакомить грузин с этим прекрасным периодом Японии", – приводит сообщение Sputnik Грузия.