Европу ожидает рекордная инфляция

16 мая. 12:38

Инфляция в Европе в 2022 году достигнет рекордных 6,1%, несмотря на то, что ранее рост цен ожидался на уровне в 3,5%, сказано в докладе, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

В нем указывается, что основным ударом как по европейской экономике, так и по мировой в целом будет рост цен на энергоносители. При этом точность прогнозирования потенциальных последствий значительно усложняет геополитическая обстановка в мире.

В Еврокомиссии считают, что в 2023 году инфляция составит 2,7%, хотя ранее ожидалось, что она составит 1,4%. При этом в организации пообещали падение экономического роста в Европе практически до нуля в случае масштабных перебоев с поставками российских энергоресурсов.