Еврокомиссия: инфляция в России в 2022 году превысит 20%

16 мая. 12:22

В этом году инфляция в России превысит 20%, следует весеннего экономического прогноза Еврокомиссии.

"Частные инвестиции, по прогнозам, сократятся более чем на 20% в 2022 году, учитывая крайне низкий аппетит к новым инвестициям в нынешних условиях на фоне ухода иностранных компаний", - считают в ЕК.

Дефицит российского ВВП в 2022 году составит 0,5%, в 2023 году увеличится до 1,5%, "поскольку снижение цен на сырьевые товары и ограниченные возможности России экспортировать их сокращают доходы", говорится в документе.

Рост мировой экономики в текущем году замедлится по оценкам ЕК до 3,2%, в предыдущем прогнозе - до 4,5%.

Еврокомиссия оценила среднегодовую цену нефти Brent в $103,6 за баррель в 2022 году и в $93,5 в следующем.

Инфляция в США в 2022 год прогнозируется на уровне 7,3% против 3,3% ранее, дефицит роста ВВП - 2,9%.

Кроме того, Еврокомиссия изменила прогноз по темпам экономического роста в Китае, в 2022 году они снизятся до 4,6%.